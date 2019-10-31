Парламент може 12 листопада провести "земельні" слухання

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає за необхідне проведення у Верховній Раді парламентських слухань щодо ухвалення законопроєкту про земельну реформу, яке може відбутися орієнтовно 12 листопада.

Про це політик повідомив журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що треба провести парламентські слухання щодо цього питання, бо це дуже болюче питання для всіх українців… Парламентські слухання - ідеальний інструмент для того, щоб у цьому розібратися. До парламенту запрошуються люди, обговорення відбувається в прямому ефірі, представники опонентів висловлюють свою позицію. Я думаю, що ці парламентські слухання можуть відбутися наступного пленарного тижня", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні-2018 Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

Наразі у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Влада планує скасувати мораторій на продаж землі та запустити ринок землі восени 2020 року.