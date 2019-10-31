Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру

Дубневич підтвердив, що йому вже вручили підозру

Укрінформ
Народному депутату з групи "За майбутнє" Ярославу Дубневичу вже повідомили про підозру.

Про це парламентарій сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені вручили підозру, завтра буде призначений суд", - сказав Дубневич.

Водночас він уточнив, що про підозру йому повідомили об 11.48 у приміщенні Верховної Ради. На уточнююче запитання кореспондента Укрінформу де саме відбулося повідомлення про підозру, Дубневич відповів: "Вручати підозру не можуть у залі. Вручили за залом засідань, не в туалеті".

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада надала згоду на зняття депутатської недоторканності з народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Дубневича.

За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

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Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом VIII скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

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