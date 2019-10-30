Дубневич заявляє, що не збирається ховатися від слідства

Народний депутат із групи "За майбутнє" Ярослав Дубневич назвав безпідставними ризики, викладені в поданні Генпрокурарури, щодо того, що він може переховуватися від прокурора, слідчого судді чи суду та впливати на свідків з метою знищення доказів.

Про це він заявив у середу на засіданні Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, де триває розгляд подання генпрокурора Руслана Рябошапки щодо надання згоди ВР на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не маю юридичної освіти, та навіть я бачу, як наші правоохоронці займаються фабрикацією та фальсифікацією справи проти мене на догоду чиєїсь політичної доцільності... Я вважаю, що вказані доводи переконливо свідчать про упередженість прокурора, про реальну відсутність конкретних фактичних даних про вчинення мною будь-якого злочину. Тобто звернення генпрокурора з цим поданням з єдиною метою - безпідставне притягнення мене до кримінальної відповідальності. Я так само стверджую та гарантую, що всі заявлені ризики можливого мого переховування від прокурора, органу досудового слідства, від слідчого судді чи суду є безпідставними, бо я не маю наміру переховуватися і використовувати будь-які свої можливості впливу на свідків задля знищення доказів", - зауважив Дубневич.

Водночас він підкреслив, що справа ведеться вже 3,5 роки.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.

Зазначається, що у ході досудового розслідування Національного антикорупційного бюро було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК У (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".