Столтенберг виступив у Раді

Зазначимо, що це вже другий виступ Столтенберга у сесійній залі ВР. Вперше він виступив в українському парламенті в липні 2017 року.

Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер Генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.