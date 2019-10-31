Столтенберг виступив у Раді
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Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступає із зверненням до парламенту на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Генеральний секретар НАТО у Верховній Раді України / Фото: Павло Багмут, Укрінформ
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зазначимо, що це вже другий виступ Столтенберга у сесійній залі ВР. Вперше він виступив в українському парламенті в липні 2017 року.
Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер Генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.