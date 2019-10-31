Богдан каже, що готовий піти з ОП, але не може без згоди Президента

Голова Офісу Президента Андрій Богдан стверджує, що не боїться втратити свою посаду і готовий піти у будь-який момент, але він має отримати згоду Президента Володимира Зеленського на своє звільнення.

Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"У мене немає права піти. Ми ще на стадії виборчої кампанії домовилися з Володимиром Олександровичем, що я йду з ним до кінця, до того моменту, коли він не дозволить мені піти. Свого особистого бажання мало, я маю отримати згоду Президента", - повідомив Богдан.

Він також розповів про те, яким може бути його життя після Офісу Президента: "Коли я працював в Кабміні, багато моїх колег сприймали звільнення прямо як якусь велику трагедію і зруйноване життя. Для мене перехід знову в стан адвокатури – це настільки швидко і багато разів відбувалося, що наступний день я був в офісі і активно працював. Після Офісу Президента – та я в будь-який момент! У мене за Офісом Президента дуже комфортне, веселе і радісне життя".

Коментуючи історію з заявою про звільнення, Богдан запевнив, що то була реальна заява, яку він написав Президенту. За його словами, це був момент, коли опоненти почали дискредитувати Президента і взагалі нову владу через його бекграунд, зокрема через те, що він - адвокат Коломойського. Богдан запевняє, що на всіх своїх попередніх роботах писав заяви, коли бачив "перший якийсь критичний рівень не те що недовіри, а несприйняття чи запитання", і так само зробив і в ОП.

Він додав, що йому "точно є куди йти".

Богдан також переконує, що сатиричного змісту його заяві не було, а надали його уже самі ЗМІ.

Як повідомлялося, у квітні бізнесмен Ігор Коломойський визнав, що Андрій Богдан, який здійснював юридичний супровід кампанії на той час кандидата у Президенти України Володимира Зеленського, є його особистим адвокатом.

1 серпня ЗМІ повідомили про існування заяви Богдана про звільнення за власним бажанням. "Прошу звільнити мене з займаної посади за власним бажанням з моменту бажання", - йшлося в заяві.

2 серпня Президент Зеленський заявив, що таку саму заяву на звільнення, як написав керівник Офісу Президента Богдан, написали "всі у його команді".