Абсолютну більшість рішень у країні приймає Президент - Богдан

Керівник Офісу Президент Андрій Богдан вважає, що Україною наразі керує громадянське суспільство, але абсолютну більшість рішень приймає глава держави.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю інтернет-виданню “Українська правда”.

“Я вважаю, що країною керує громадянське суспільство. Ну, це правда. Можу пояснити чому. Рішення в країні приймає Президент. Абсолютну більшість. Ці рішення емоційні, інтуїтивні, вони іноді не є такими глибоко філософськими і не є рішеннями, які приймає кадровий дипломат чи кадровий менеджер”, - сказав Богдан.

Ці рішення, завжди, на його думку, направлені на те, щоб розвивалася країна і громадянам України було легше і простіше жити.

“Володимир Олександрович дуже чутливий до думок громадянського суспільства”, - додав керівник ОП.

За словами Богдана, Зеленський багато читає, в тому числі соціальні мережі.