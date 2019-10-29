“Формула Штайнмаєра” не дає Кремлю триматися позиції "нічого не чую, нічого не бачу" - Богдан

Позиція України щодо ситуації на Донбасі розрахована не тільки на міжнародне середовище, а й на громадян Росії, і Кремлю потрібно відповідати, позиція “нічого не чую, нічого не бачу" не сприймається.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю інтернет-виданню “Українська правда”.

“З "формулою Штайнмаєра" є рух до миру – ми демонструємо його публічно: і для України, і для зовнішнього світу. І протилежній стороні, Росії, потрібно якось відповідати, тому що позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається середовищем навіть усередині Росії. І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародне середовище. Вона розрахована на громадян Росії”, - сказав Богдан.

За його словами, щоб щось змінилося в нинішній ситуації, треба перемикатись на ментальність росіян.

“Вони через свої засоби масової інформації накручені дуже вороже до України, вони вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає – з тої сторони вже почнуться питання: а чому ми ведемо себе неадекватно?”, - переконаний керівник ОП.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.