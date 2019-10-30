У рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну міністр оборони України Андрій Загороднюк провів 30 жовтня в Одесі зустріч з делегацією ПАР на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, глава вітчизняного військового відомства подякував іноземним колегам за візит та незмінну підтримку України на шляху реформування відповідно до стандартів НАТО.

"Для нас важливо підтримувати високий рівень співпраці та обмінюватися інформацією з НАТО задля безпеки як в нашій країні, так і в цілому у регіоні", - запевнив Загороднюк.

Міністр оборони поінформував іноземну делегацію про поточну ситуацію на Сході України та про заходи керівництва держави та Міноборони щодо забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України. Він також зосередив увагу на питанні незаконної окупації Кримського півострова.

"Ми робимо все можливе, аби привернути увагу до цього питання, адже це перше подібне порушення безпеки в цьому регіоні після Другої світової війни. До окупації Криму Росією Чорноморський регіон був зоною стабільності. Проте зараз ми спостерігаємо значне порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значну його мілітаризацію. Все це спричиняє низку проблем комерційному судноплавству та доступу до певних зон", - наголосив Загороднюк.

Він зазначив, що Україна привертатиме увагу міжнародної спільноти до таких випадків.

Міністр оборони України зустрівся в Одесі зі Столтенбергом

"Ми будемо діяти на всіх можливих політичних рівнях та в міжнародних інституціях. Ми хотіли би бути невід’ємним членом групи НАТО в Чорному морі, що також має стати кроком до вирішення цієї проблеми", - сказав міністр оборони.

Загороднюк також наголосив, що дії Росії в Чорному морі, мілітаризація та ескалація в міжнародних водах є проблемою не лише України та країн Чорноморського регіону, вони носять міжнародний характер. Тому це питання має імплементуватися у політику зацікавлених країн.

Фото: Міноборони України