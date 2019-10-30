Александр Віндман – шпигун чи патріот?

У театральному дійстві під назвою «імпічмент президента Трампа» несподівано з’явився новий актор

Ключовим свідком у справі імпічменту президента США став офіцер походженням з України, експерт Ради національної безпеки США, ветеран війни в Іраку, підполковник Александр Віндман.

ЖИВИЙ СВІДОК

У вівторок, 29 жовтня, він дав свідчення на закритих слуханнях у трьох комітетах Палати представників Конгресу США, здійнявши в американському інформаційному просторі чергову хвилю обурення поведінкою Трампа.

Загалом те, про що розповів Віндман конгресменам, було відомо ще з понеділка, коли він зробив відкриту заяву про загрозу національній безпеці, яку несуть Сполученим Штатам дії президента та його оточення у відносинах з Україною.

Підполковник Віндман заявив, що був свідком розмови посадовців Білого дому щодо України 10 липня та чув усю розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня.

Так, 10 липня Віндман чув, як посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що передумовою зустрічі українського президента з главою Білого дому має стати згода України на проведення розслідування щодо втручання в американські вибори 2016 року та щодо сім’ї Байденів і компанії «Бурісма» (української компанії, в якій одну з керівних посад обіймав син Байдена Гантер).

Телефонну розмову президентів США та України Віндман оцінив так: «Я був стурбований змістом цієї розмови. Я не думаю, що хтось може вимагати від уряду іноземної держави провадити розслідування щодо громадянина США. Я також занепокоївся тим, що це може ускладнити надання американської підтримки Україні. Я розумів, що якщо Україна почне розслідування щодо Байдена і «Бурісми», це буде розцінено як участь у політичних іграх на боці однієї з партій. Усе це, поза всяким сумнівом, призведе до того, що Україна втратить двопартійну підтримку, яку вона нині має. Усе це підірве й систему національної безпеки США»

Підполковник також підтвердив, що незадовго до телефонної розмови бюджетно-адміністративне управління Білого дому «зробило незвичайні кроки», спрямовані на те, щоб заблокувати надання Україні військової допомоги на суму 391 млн доларів, уже схваленої Конгресом».

ЧЕСТЬ МУНДИРА

Для демократів, яких прибічники Трампа звинувачують у політичній заангажованості, поява нейтрального, аполітичного свідка була вкрай необхідною. Адже досі свідчення давали політики, дипломати, посадовці, котрі підтримують ту чи нішу сторону. В Америці ж традиційно з особливою пошаною ставляться до військового мундира, тож ветеран війни на роль об’єктивного свідка, здатного розплющити очі рядовим американцям, підходить ідеально.

Водночас захисники Трампа, які обрали тактику знецінювання болісних свідчень, відразу взялися за очорнення Віндмана. Він, мовляв, не може бути об’єктивним, бо прихильно ставиться до України. Це м’який варіант «очорнення».

«Цілком очевидно, що Віндман неймовірно стурбований захистом України, - заявив Шон Даффі, колишній конгресмен, прихильний до Трампа. - Не знаю, чи він переймається американською політикою, але його головна місія переконатися, що Україна отримала (американську - ред.) зброю. Я це розумію. Ми всі маємо прихильність до нашої батьківщини... Він має прихильність до України, розмовляє українською, приїхав з тієї країни і хоче переконатися, що українці в безпеці й вільні. Я розумію це».

Жорсткий варіант «очорнення» підхопив сам адвокат Трампа Руді Джуліані, а також інші протрампівські коментатори. Віндман – зрадник і шпигун… на користь України! Віндман, заявив Джуліані, «почувається загубленим, бо служить одночасно двом», тобто США і Україні.

Сам Трамп, який коментує кожне слово, вимовлене в його бік, написав у своєму твіті таке: «Схоже, якщо вірити корумпованим медіа, телефонна розмова стурбувала сьогоднішнього свідка, який ніколи не був прихильником Трампа. Хіба він брав участь у тій самій розмові, що і я? Неможливо! Будь ласка, попросіть його прочитати стенограму телефонної розмови. Це полювання на відьом!»

Абсурдність звинувачень у шпигунстві і зраді настільки очевидна, що навіть деякі республіканці поставилися до цієї «чорнухи» скептично. А республіканка Ліз Чейні з Палати представників навіть присоромила однопартійців та прихильників Трампа, виступивши на захист Віндмана. «Сором піддавати сумніву його патріотизм і любов до цієї країни (США — ред.)», - зазначила вона.

Головний політичний опонент Трампа на виборах 2020 року Джо Байден назвав «презирливою» критику Трампа на адресу Віндмана - ветерана війни в Іраку, який мав поранення і нагороджений медаллю «Пурпурове серце» .

Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який брав участь у попередніх виборах президента США, заявив, що атаки Трампа є «абсурдними».

Честь мундира підполковника Віндмана стала темою жорстких дебатів у телеефірі. Симпатиками офіцера виступають переважно демократи, опонентами – прибічники президента.

УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ

За даними ЗМІ, підполковник Віндман з липня 2018 року працює директором європейського департаменту Ради національної безпеки США, де вважається головним експертом з питань України.

Народився 1975 року в Києві. Його батько Семен Віндман після смерті дружини емігрував до США разом з трьома синами – Леонідом та близнюками Александром і Євгенієм. Поселилися в Нью-Йорку на Брайтон-Біч.

Усі троє молодших Віндманів обрали військову кар’єру. Александр отримав ступінь магістра в Гарварді. Вільно володіє російською та українською мовами.

Почав військову службу 1999 року, спочатку в Південній Кореї, потім у Німеччині. 2004-го був направлений до Іраку, де майже відразу дістав тяжке поранення. З 2008 року відповідав за військові питання у посольствах США в Україні та Росії, обіймав посаду радника з питань РФ у Об’єднаному комітеті начальників штабів.

У Раді національної безпеки США Віндман відповідає, зокрема, за формування американсько-українських політичних відносин. Входив до складу офіційної делегації на інавгурації Президента Зеленського.

Брат-близнюк, підполковник Євгеній Віндман також працює в Раді нацбезепеки США.

ЕМОЦІЙНИЙ СКЛАДНИК

Нічого кардинально нового свідчення офіцера, схоже, не додали. Водночас демократи розглядають їх ледве не ключовими в розслідуванні щодо імпічменту. Чому їм приділяють таку увагу?

По-перше, важливою є сама наявність реального аполітичного свідка розмови Трампа і Зеленського. Інший свідок – так званий викривач (whistleblower) залишається засекреченим. Дехто висловлював підозру, що Віндман і є тим «вістбловером», однак сам він рішуче це заперечив.

По-друге, Віндман заявив, що в оприлюдненій стенограмі розмови президентів бракує кількох важливих фраз . Зокрема, випущено момент, де Трамп нібито стверджує, що існують записи, на яких колишній віцепрезидент США Джо Байден обговорює корупцію в Україні, а також згадка назви української компанії «Бурісма».

Насправді розкриття тих «випущених» фраз мало що змінює, проте посилює довіру до свідка.

І по-третє, на користь демократам грає емоційна оцінка ситуації, що її висловив Віндман у своїй понеділковій заяві. Мовляв, зміст переговорів так його обурив, що він двічі звертався з офіційною скаргою до головного юридичного консультанта Джона Ейзенберга. Більше того – погодився свідчити на закритому засіданні трьох комітетів Палати представників у рамках розслідування щодо імпічменту президента США, хоча Білий дім заборонив своїм співробітникам співпрацювати з Палатою.

І надалі – після ухвалення Палатою представників резолюції щодо імпічменту, покликаної врегулювати процедурні моменти, - підполковник Віндман готовий давати публічні свідчення.

Володимир Ільченко.