Разумков обіцяє, що в Раді встановлять інклюзивну трибуну

Апарат Верховної Ради працює над тим, щоб забезпечити інклюзивність у приміщенні парламенту.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання ВР у відповідь на заяву співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Питаннями інклюзії зараз займаються і було таке доручення. На жаль, це швидко не відбувається. Питання не лише в трибуні. Навіть декілька хвилин тому ми спілкувалися з народним депутатом Довгим з Оленою Кондратюк з цього питання. Є питання бюджетні, є питання організаційні - Верховна Рада ними займається, Апарат Верховної Ради так само займається цими питаннями», - зазначив Разумков.

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Перед цим Геращенко звернула увагу на те, що депутат від «Євросолідарності» Яна Зінкевич, котра має обмежені фізичні можливості, змушена виступати зі свого робочого місця в залі засідань парламенту, а не з трибуни. Відтак співголова фракції «ЄС» закликала дати доручення Секретаріату ВР стосовно того, щоб «була обладнана відповідно така трибуна, яку б могли ставити під час виступу Яни, щоб вона так само мала доступ до трибуни», і Верховна Рада тим самим показала приклад «всій Україні про важливість поваги до людей з особливими потребами».