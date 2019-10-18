Інклюзивний центр Студениківської громади надає допомогу 35 дітям

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) у Студениківській об'єднаній територіальній громаді на Київщині надає допомогу 35 дітям і ще шестеро отримають корекційні послуги до кінця року.

Про це під час престуру "Висвітлення кращих практик управління в соціальній сфері" до Студениківської ОТГ, організованого Київським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, розповіла директор ІРЦ Ірина Бідюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш інклюзивний центр був відкритий у грудні 2018 року, за цей період ми провели комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку 57 дітей, 35 дітей на сьогодні отримують безпосередньо у нас корекційні послуги", - сказала Бідюк.

Вона додала, що у закладі працюють вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та практичний психолог. Діти можуть займатися лікувальною фізкультурою, розвитком мовлення, постановкою звуків, розвитком інтелектуальних здібностей.

За словами директорки, допомогу в ІРЦ отримують діти не лише зі Студениківської ОТГ, але й діти дошкільного віку з села Семенівки Баришівського району Київщини.

Бідюк також зауважила, що в черзі на заняття цього року є ще шестеро дітей. З наступного року фахівці також проведуть комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку дітей і визначать, з ким займатимуться у 2020 році.

Студениківський інклюзивно-ресурсний центр створено у грудні 2018 року. ІРЦ має приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, зокрема є кімнати для надання індивідуальних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, проведення групових психолого-педагогічних занять вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури. Також у центрі є усе необхідне обладнання, устаткування та дидактичні матеріали.

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Студениківська територіальна громада була утворена в грудні 2017 року внаслідок об'єднання п'ятьох сільських рад. Кількість жителів – майже 4,5 тисячі.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Божена Кецмур