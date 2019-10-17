У Студениківській громаді створили первинну ланку медицини

Студениківській об'єднаній територіальній громаді Київської області вдалось створити первинну ланку медицини на своїй території.

Про це під час престуру "Висвітлення кращих практик управління в соціальній сфері" до Студениківської ОТГ, організованого Київським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, розповіла голова громади Марія Лях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це важкий труд, але ми організували свою первинку, в яку увійшли три амбулаторії й три ФАПи, зареєструвалися на початку січня у Національній службі здоров’я...Зараз наша первинка отримує близько 200 тисяч гривень із Нацслужби", - сказала Лях.

Вона додала, що на території Студениківської ОТГ працює також пункт екстреної медичної допомоги, який надає і невідкладну допомогу, що фінансується з місцевого бюджету.

Лях зауважує, що створення своєї первинної ланки надало всі можливості для забезпечення якісними медичними послугами населення ОТГ.

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Студениківська територіальна громада була утворена в грудні 2017 року внаслідок об'єднання п'ятьох сільських рад. Кількість жителів – майже 4,5 тисячі.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Божена Кецмур