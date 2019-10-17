У Студениківській громаді створили первинну ланку медицини

У Студениківській громаді створили первинну ланку медицини

Децентралізація
Укрінформ
Студениківській об'єднаній територіальній громаді Київської області вдалось створити первинну ланку медицини на своїй території.

Про це під час престуру "Висвітлення кращих практик управління в соціальній сфері" до Студениківської ОТГ, організованого Київським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, розповіла голова громади Марія Лях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це важкий труд, але ми організували свою первинку, в яку увійшли три амбулаторії й три ФАПи, зареєструвалися на початку січня у Національній службі здоров’я...Зараз наша первинка отримує близько 200 тисяч гривень із Нацслужби", - сказала Лях.

Вона додала, що на території Студениківської ОТГ працює також пункт екстреної медичної допомоги, який надає і невідкладну допомогу, що фінансується з місцевого бюджету.

Лях зауважує, що створення своєї первинної ланки надало всі можливості для забезпечення якісними медичними послугами населення ОТГ.

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Студениківська територіальна громада була утворена в грудні 2017 року внаслідок об'єднання п'ятьох сільських рад. Кількість жителів – майже 4,5 тисячі.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

 Фото: Божена Кецмур

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