Зеленський готовий до зустрічі з Путіним — глава МЗС

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що Президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним і чітко усвідомлює, чого і як можна на ній досягти.

Про це Пристайко заявив журналістам у кулуарах першого інвестиційного форуму "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі у відповідь на запитання, чи готовий Президент Зеленський до зустрічі з Путіним, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що так. Він говорив (з Путіним - ред.) по телефону три рази. Я впевнений, що він (Зеленський - ред.) чітко усвідомлює, що можна і як можна досягти", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що був свідком телефонних розмов президентів України і Росії, однак відмовився розповідати їхні подробиці. При цьому Пристайко поділився своїми враженнями від телефонних контактів Зеленського і Путіна.

"(У Зеленського - ред.) є абсолютно спокійне нормальне відчуття людини, яка знає, що вона від імені народу все робить, великої країни. І предмет цієї гордості і твердості є", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня під час пресмарафону Президент Зеленський заявив, що не знає, чи можлива його пряма зустріч з президентом РФ Путіним в рамках переговорів щодо закінчення війни на Донбасі, однак переконаний, що вона повинна бути.