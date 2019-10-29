Гончарук пообіцяв "випалювати напалмом" корупцію

Влада рішуче налаштована на боротьбу із корупцією та просить представників бізнесу повідомляти про випадки вимагання хабарів.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час виступу на першому інвестиційному форумі в Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми не зіштовхуємося із випадками, коли хтось з когось, із великих чи менших компаній на найвищому рівні вимагає хабарі. Якщо вам відомі такі факти, будь ласка, повідомляйте нам і будемо випалювати ці речі напалмом”, - сказав Гончарук.

Він закликав інвесторів вкладати гроші в України і не боятися, адже для влади є пріоритетом створення таких умов, коли вести бізнес в Україні було легше.

"Ми розуміємо, що на певному етапі, поки система змінюється, ми маємо зобов'язання кожному великому інвестору надати індивідуальну підтримку та супровід, і ми готові це зробити. У нас в уряді вже створений спеціальний офіс, який буде опікуватися вашими проблемами. Бізнес в Україні повинен витрачати свою енергію та свої ресурси для того, щоб заробляти гроші, а не на те, щоб отримувати державні папірці. Це точно те, що ми можемо зробити найближчим часом і ми це зробимо", - запевнив глава уряду.

Гончарук також назвав сфери, куди варто вкладати гроші.

“Найкращі сфери для інвестування в Україні вам відомі, я переконаний, не гірше, ніж мені, це звичайно агросфера, ІТ, це енергетика та інфраструктура", - зазначив Прем'єр-міністр.

Вкладаючи сюди гроші, запевнив він, можна гарантовано отримати великі прибутки.