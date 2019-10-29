Разумков відкрив ранкове засідання Ради

У залі зареєструвався 371 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Згідно з Регламентом, ранкове засідання Ради у вівторок розпочалося з виступів представників фракцій і депутатських груп.

Після відкриття народні депутати також хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників.

Як повідомляв Укрінформу, у вівторок Рада планує розглянути у першому читанні законопроєкт №2045 та альтернативний №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції".

Згідно з порядком денним, у вівторок заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту першого заступника Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України". Він передбачає встановлення кримінальної відповідальності за неособисте голосування. Таке діяння пропонується карати штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Передбачається, що досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Крім того, для розгляду у першому читанні заплановано законопроєкти №2063 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист, №1144 "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду Генерального прокурора", №1150 щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей, №1164 щодо забезпечення права свідка на правову допомогу у кримінальному провадженні.

Також у першому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти №2066 щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами, №1170 про державне регулювання у сфері мийних засобів, №2031 щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд.

Депутати також планують ратифікувати Угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), а також у зв'язку з цим внести зміни до деяких законів.

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №0879 "Про концесії", №0869 щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування, №0876 щодо особливостей орендних відносин дошкільних навчальних закладів, №0878 щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва.