Зеленський - про справи НАБУ і САП щодо топкорупціонерів: У вас розв'язані руки
Про це він заявив під час зустрічі зі співробітниками НАБУ і САП, яка транслювалася на сторінці Офісу Президента у Facebook.
“Це головне питання, чому я приїхав до вас із моїми колегами: щоб вас зарядити цією енергією, щоб ви розуміли, ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Але ми дуже хочемо, як люди, які представляють суспільство... я, як обраний Президент України, дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв’язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб усі корупціонери, всі топ-корупціонери дійсно відповідали по законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали”, - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що нині в суспільства великий запит на перемогу справедливості та притягнення до відповідальності винних у корупції.
“При нас у вас розв’язані руки, і навпаки ми би хотіли як представники суспільства, щоб руки зв’язані були у тих, хто на це заслуговує вже багато-багато років поспіль”, - пообіцяв Зеленський НАБУ і САП.
Водночас він закликав повідомляти йому у разі, якщо хтось тиснутиме на детективів і прокурорів. Та додав, що на таких осіб “тиснути” будуть.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня повідомив, що 1 листопада правоохоронці мають показати результат розслідування у кількох гучних корупційних справах.