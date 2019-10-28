Зеленський - про справи НАБУ і САП щодо топкорупціонерів: У вас розв'язані руки

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не тиснути на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, але закликав їх притягнути до відповідальності топкорупціонерів.

Про це він заявив під час зустрічі зі співробітниками НАБУ і САП, яка транслювалася на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Це головне питання, чому я приїхав до вас із моїми колегами: щоб вас зарядити цією енергією, щоб ви розуміли, ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Але ми дуже хочемо, як люди, які представляють суспільство... я, як обраний Президент України, дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв’язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб усі корупціонери, всі топ-корупціонери дійсно відповідали по законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали”, - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що нині в суспільства великий запит на перемогу справедливості та притягнення до відповідальності винних у корупції.

“При нас у вас розв’язані руки, і навпаки ми би хотіли як представники суспільства, щоб руки зв’язані були у тих, хто на це заслуговує вже багато-багато років поспіль”, - пообіцяв Зеленський НАБУ і САП.

Водночас він закликав повідомляти йому у разі, якщо хтось тиснутиме на детективів і прокурорів. Та додав, що на таких осіб “тиснути” будуть.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня повідомив, що 1 листопада правоохоронці мають показати результат розслідування у кількох гучних корупційних справах.