До справи ПриватБанку можуть залучити колишніх топчиновників — Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка виступає за об’єднання проваджень щодо ПриватБанку в одне, яке розслідуватиме Національне антикорупційне бюро (НАБУ). До справи можуть залучити колишніх високопосадовців.

Про це Рябошапка розповів в інтерв’ю виданню “Апостроф”.

“Щодо ПриватБанку є два основні провадження, два напрямки. Одне у Генеральній прокуратурі, інше - у Національному антикорупційному бюро. І там, і там зібрані великі масиви матеріалів, тому що було проведено дуже багато слідчих дій. І є сенс зараз об’єднати ці два провадження в одне, консолідувати в одних руках, об’єднати весь масив матеріалів і рухатись вже далі швидше. Ми зараз це робимо, передаємо справи, які у нас є, до НАБУ і, відповідно, далі будемо рухатись одним шляхом, а не паралельними”, - сказав Рябошапка.

За його словами, щодо ПриватБанку є величезний обсяг матеріалів і це все треба аналізувати.

Генпрокурор зауважив, що це - справа не настільки проста, як може виглядати на перший погляд.

“До неї можуть бути залучені не лише колишні бенефіціари, а й колишні високопосадовці. Тому результат може бути насправді цікавим і досить непередбачуваним”, - наголосив генпрокурор.

Заснований у 1992 році, ПриватБанк був одним з перших комерційних банків в Україні. До націоналізації банку державою наприкінці 2016 року нам володіли бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які контролювали 92% акцій установи. Наразі ПриватБанк є державним.

Нині Національний банк України залучений до майже 400 судових процесів, пов’язаних з ПриватБанком. Зокрема, 17 жовтня цього року Господарський суд м.Києва призупинив провадження у справі щодо націоналізації ПриватБанку.