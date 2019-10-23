Підстав для повернення ПриватБанку колишнім акціонерам немає — Офіс Президента послам G7

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов та Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн «Великої сімки».

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"За дорученням Глави держави керівник Офісу президента України Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов та Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн G7", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні.

"Українська сторона проінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проєкти законів про незаконне збагачення та анбандлінг НАК «Нафтогаз України» (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті на наступному тижні", - додали у пресслужбі.

Повідомляється, що окрему увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору та поверненні коштів збанкрутілих банків.

У пресслужбі Президента зауважили, що ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців.

"Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам", - зазначили у пресслужбі Президента.