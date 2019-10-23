Лондонський суд зобов'язав Коломойського і К° виплатити ПриватБанку 10,9 мільйона фунтів

Апеляційний суд Лондона зобов'язав бізнесмена Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова й інших відповідачів сплатити витрати ПриватБанку в сумі 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

Про це йдеться у пресрелізі ПриватБанку, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Після успіху ПриватБанку в Апеляційному суді, підтвердженого рішенням від 15 жовтня 2019 року, що ПриватБанк може продовжити розгляд справи проти його колишніх власників в англійському суді, пан Ігор Коломойський, пан Генадій Боголюбов та інші відповідачі були зобов’язані сплатити Банку 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм Банком, за рішенням суду першої інстанції в минулому році. Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів.

Крім того, відповідачі повинні сплатити витрати Банку за минулорічне слухання справи суддею Фанкортом, та кошти, витрачені на апеляцію. Хоча для визначення загальної суми витрат для сплати відповідачами знадобиться певний час, наразі вони повинні сплатити 3,4 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада, зазначили у ПриватБанку.

Як повідомлялось, 15 жовтня 2019 року Апеляційний суд Лондона повністю скасував рішення судді першої інстанції пана Фанкорта. Суд постановив, що АТ "КБ "ПриватБанк" може продовжити з розглядом позову у Високому суді Лондона щодо шахрайства проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, трьох англійських компаній та трьох компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Основна сума позову Банку в момент ініціювання становила 1,9 млрд дол. США, надалі зросла до 2,6 млрд дол. США та нині становить близько 3 млрд дол. США з урахуванням відсотків.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті.

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Апеляційний суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу на оскарження рішення та зобов’язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада.