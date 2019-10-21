У НБУ чекають на позитивне рішення щодо ПриватБанку в судах Лондона й Делавера

У Національному банку України очікують, що в результаті розгляду справи по ПриватБанку проти Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова в судах Лондона й американського штату Делавер кошти будуть повернуті Українській державі.

Так прокоментувала ситуацію перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу.

"Звичайно, у ПриватБанку є своя юридична стратегія, як повернути понад 200 млрд гривень позик, що були розподілені попереднім керівництвом та не обслуговуються зараз. Ми це вітаємо, і я сподіваюсь, що в лондонському суді будуть слухання по суті, оскільки зараз підтверджена лише юрисдикція", - зауважила перший заступник голови НБУ.

Вона також висловила сподівання на позитивне рішення у справі в американському суді.

"Ми очікуємо, що і в Сполучених Штатах пройдуть слухання по кейсу, поданому в Делавері. Це дасть змогу відновитися банку й повернути кошти державі, а також узагалі збалансувати цю ситуацію", - підкреслила Рожкова.

Вона підтвердила, що справа ПриватБанку є одним із аспектів, на який звертають увагу у МВФ на переговорах по новій програмі розширеного фінансування для України. Передусім, йдеться про повернення державі втрачених коштів.

"Не тільки МВФ, але й усі наші міжнародні фінансові партнери та інвестори чітко розуміють: якщо країна має бюджетний дефіцит, позичає кошти на зовнішніх ринках, на внутрішньому ринку, вона не може закривати очі на те, що є боржники перед країною. І що деякі з цих боржників продовжують володіти активами, мати прибутковий бізнес, і при цьому вони навіть не хочуть розглядати питання повернення всіх своїх боргів державі", - підкреслила представник НБУ.

Крім того, це питання визначатиме, яким шляхом Україна розвиватиметься далі. "Чи буде вона олігархічною державою з чітко окресленими монополіями, де відсутнє верховенство права? У Фонді очікують, що країна повинна визначитися, бо власники банків-банкрутів є також власниками заводів, фабрик, футбольних клубів, і вони продовжують нормально себе почувати", - зауважила Рожкова.

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У МВФ наголошують, що вони не є політичною організацією, а фінансовою структурою. Але, позичаючи кошти країнам для того, щоб вони відновили свою економіку, Фонд вимагає реформ.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2017 року націоналізований державний ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і компаній, які їм імовірно належать або перебувають під їх контролем. Зокрема, йдеться про фірми Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice. У травні 2019 року ПриватБанк подав подібний позов до суду в американському штаті Делавер.