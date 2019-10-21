Гонтарева каже, що ПриватБанк був пірамідою, гіршою за "МММ"

Ексголова Нацбанку України Валерія Гонтарева вважає "театром абсурду" заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про намір отримати 2 млрд дол. компенсації за націоналізацію ПриватБанку.

Про це вона сказала в інтерв'ю каналу "Прямий".

"Банк був порожньою пірамідою, гіршою за "МММ". Там не те що капіталу, а там активів не було. На сьогодні 217 млрд грн неповернених кредитів, виданих пов’язаним з акціонерами особам. Уже мене немає два з половиною роки (на посаді голови НБУ - ред.), банк в державних руках вже майже три роки. Не виплачено жодної копійки за цими кредитами, жодної. Тобто ми постійно говоримо, що держава внесла 155 млрд грн, а насправді колишні власники винні ПриватБанку 217 млрд грн", - зазначила вона.

Гонтарева підкреслила, що не знає, про які 2 млрд дол. компенсації говорить Коломойський: "Ми говоримо про діру. З діри гроші вийти не можуть. Ось є діра, а є гроші. Я навіть не знаю, про які 2 млрд дол. ... Це нонсенс і черговий театр абсурду, який я навіть не хочу обговорювати".

Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав із червня 2017 року, її обсяг перевищував 50 томів.

Раніше Коломойський заявив, що йому не потрібний сам ПриватБанк, але потрібні 2 млрд дол. компенсації за капітал, який там був під час націоналізації.

Зі свого боку, у Національному банку запевнили, що колишній власник ПриватБанку Коломойський не отримає компенсації за націоналізацію банку, бо для такого рішення немає належних підстав.