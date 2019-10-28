З'їзд "Слуги народу" пройде 9 чи 10 листопада - Разумков
Укрінформ
З'їзд партії "Слуга народу" планується провести 9 або 10 листопада.
Про це на брифінгу в понеділок розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо не помиляюсь, 9 чи 10 листопада це буде. Перелік питань буде ще формуватися, в тому числі, питання щодо зміни голови партії", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання коли відбудеться з'їзд партії "Слуга народу".
Він додав, що на з'їзді буде прийматися рішення щодо участі партії у виборах в ОТГ.