З'їзд "Слуги народу" пройде 9 чи 10 листопада - Разумков

"Якщо не помиляюсь, 9 чи 10 листопада це буде. Перелік питань буде ще формуватися, в тому числі, питання щодо зміни голови партії", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання коли відбудеться з'їзд партії "Слуга народу".

Він додав, що на з'їзді буде прийматися рішення щодо участі партії у виборах в ОТГ.