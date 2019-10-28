У планах Ради цього тижня - статус добровольців, кнопкодавство і деофшоризація

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про порядок денний парламенту на цей пленарний тиждень.

Про це він розказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього тижня на порядку денному будуть розглядатися важливі законопроєкти. Це і законопроєкт про соціальні гарантії та статус бійців добровольчих батальйонів, це закон про покарання за кнопкодавство", - сказав Разумков.

Спікер також повідомив, що на цьому тижні будуть розглядатися два законопроєкти про деофшоризацію - №1209 і №1210.

"Ці законопроєкти дають змогу фактично розпочати боротьбу з ухиленням від сплати податків та зробити можливим повернення, репатріацію тих прибутків і ресурсів, які знаходяться за межами нашої держави", - зазначив Разумков.

Він також попросив представників депутатських фракцій подумати над темою години запитань до уряду і зосередитися на одній темі години запитань.

Голова ВР також повідомив, що деякі народні депутати цього тижня братимуть участь в інвестиційному форумі в Маріуполі.