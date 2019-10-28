Вибори в Раду: на дільниці 198 округу перераховують голоси
Укрінформ
ЦВК розпочала процес перерахунку голосів виборців під час позачергових парламентських виборах 21 липня на 21 виборчій дільниці одномандатного виборчого округу №198.
Перерахунок голосів ЦВК проводить у режимі безперервного засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначив голова ЦВК Олег Діденко, перерахунок голосів виборців здійснюється на виконання судових рішень.
“Нам станом на зараз залишилося вчинити дії щодо повторного підрахунку голосів виборців на 21 виборчій дільниці”, - розповів Діденко.
Засідання наживо транслює громадська мережа ОПОРА у Facebook.
Як відомо, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.
28 серпня це рішення скасовано відповідними судовими рішеннями.
Наразі результати виборів в 198-му окрузі не встановлені.