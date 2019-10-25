Відносини з Угорщиною на Закарпатті вже не будуть такими, як раніше - Кулеба

Відносини з Угорщиною на Закарпатті вже не будуть такими, як раніше - Кулеба

Укрінформ
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що у відносинах з Угорщиною на Закарпатті вже не буде так, як до ухвалення Україною нового закону про освіту, й угорські партнери мають це зрозуміти.
Про це він зазанчив в інтерв’ю виданню “Сегодня”.

“Наші угорські друзі і партнери, а я, попри цю нашу з ними таку дискусію і сварку, все ж вважаю, що це друзі і партнери, ніяк не можуть прийняти один простий факт. Так, як було до ухвалення закону про освіту, вже ніколи не буде”, - сказав він.

За його словами, ситуація, коли Угорщина домінує в угорській громаді Закарпаття, коли угорці Закарпаття не володіють українською і навіть російською мовою, а володіють лише угорською, є неприйнятною.

Урядовець наголосив, що Україна хоче, аби ці люди шанували свою культуру, пам’ятали, що вони є угорцями, вільно володіли угорською мовою і могли вільно подорожувати до Угорщини.

Водночас він підкреслив, що так само Україна прагне, щоб вони завжди пам’ятали, що вони громадяни України і це теж їхня земля, що це їхня країна, і щоб вони розмовляли мовою цієї країни, розуміли її історію та історичне значення.

“Але ситуації, коли лише угорська частина історії працювала, а Україна, по суті, була відсутня, вже не буде. Коли наші угорські партнери сприймуть цей факт, тоді вони будуть здатні знайти з нами збалансоване рішення, до якого ми готові, коли інтереси і Угорщини, і України будуть враховані”, - прокоментував Кулеба ситуацію з блокуванням Будапештом роботи комісії Україна-НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

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Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України.

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