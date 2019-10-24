Інформація про корупцію у комітеті ВР стосується не лише “слуг народу” - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не покриватиме однопартійців, а також інших народних депутатів, якщо вони причетні до корупційного скандалу.

Про це він заявив українським журналістам у кулуарах Європейського саміту голів країн-членів Ради Європи 24 жовтня у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Цим питання будуть займатися відповідні органи. Давайте будемо більш коректними: це стосується не лише депутатів від партії «Слуга народу», але й до інших депутатів. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться. А, якщо вона підтвердиться, то правоохоронні і антикорупційні органи будуть розбиратися у ситуації без огляду на те, від якої політичної сили або фракції ті, чи інші народні депутати», - сказав голова ВР.

Він наголосив, що це є принциповою позицією партії, Президента і держави.

«На жаль, такі події не додають позитиву у роботі парламенту. Але – краще так, ніж як було раніше, коли це все приховувалося, покривалося», - відзначив Разумков.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії він дізнався, що Офіс Президента наполягає, аби всі депутати від «Слуги народу», які є членами комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

Голова комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що його членам на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції «Голос» і лише 5 депутатів від «Слуги народу».