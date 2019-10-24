Суд зобов'язав Держдеп оприлюднити документи щодо України

Федеральний суд США зобов'язав Держдепартамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України, у тому числі, записи розмов Помпео з Джуліані.

Про це повідомляє CNN.

"Федеральний суддя в середу дав 30 днів Державному департаменту для оприлюднення записів розмов, пов'язаних з Україною, включно з листуванням держсекретаря Майкла Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані", - зазначає телеканал.

Уточнюється, що позов подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович.

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Суддя водночас погодився, що обсяг документів Держдепу, які належить оприлюднити, має бути обмеженим. За його рішенням, юристи наглядової групи та Держдепу мають зібратися разом та узгодити це питання у визначений термін.

Водночас, зазначає CNN, суддя акцентував, що листування та записи розмов з Джуліані мають бути обов'язково оприлюднені, оскільки адвокат Трампа "не працює на уряд".

Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників Конгресу США проходять слухання в контексті розслідування щодо імпічменту Трампа. Участь у них беруть у тому числі представники Державного департаменту.