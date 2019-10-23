Радником секретаря РНБО став іще один "кварталівець"

"Максим Ткаченко - народний депутат України від політичної партії "Слуга Народу" став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

Сам новопризначений радник зазначив, що для ньогго велика відповідальність обійняти таку посаду. "Планів безліч. Попереду - багато продуктивної роботи", - процитувала пресслужба слова нардепа.

Ткаченко був ідейним натхненником, продюсером і генеральним директором компанії «Квартал-Концерт». Він понад 20 років організовував масштабні заходи і знає все про ідустрію розваг.

На даний час у м.Краматорськ Донецької області Ткаченко уже бере участь у виїзному засіданні Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Темою засідання є "Моніторинг дотримання прав громадян України, які проживають в рацоні проведення ООС та на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській областях з метою визначення першочергових законодавчих ініціатив у зазначеній сфері".

Як повідомляв Укрінформ, раніше Сивохо заявив, що його призначили радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Сергій Сивохо — відомий український шоумен, телеведучий, актор і співак, в минулому гравець КВК; креативний продюсер ТОВ "Квартал 95".