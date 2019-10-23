Уряд сьогодні вирішить, в які дні українці відпочиватимуть у 2020 році

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр соцполітики Юлія Соколовська.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонує розв'язати деякі питання відчуження обʼєктів державної власності.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад ініціюватиме врегулювання питання оплати праці працівників державної установи “Український інститут розвитку освіти”. Вона також доповідатиме щодо перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік.

Учасники засідання мають уповноважити міністра фінансів на підписання Інструменту підписки на додаткові акції Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

На Кабміні також розглянуть проєкт указу Президента про вихід України з угоди про заходи щодо забезпечення покращення розрахунків між господарськими організаціями держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет ініціюватиме погодження законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо опублікування урядових нормативно-правових актів та розміщення окремої інформації в електронному вигляді.

Урядовці також розглянуть питання щодо погодження проєкту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Милованов вийде із пропозицією погодити проєкт закону про ратифікацію угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.