Путін нав'язував Трампу думку про “корумповану Україну” - WP

Сприйняття України як корумпованої держави в очах президента США Дональда Трампа підсилювалося після його спілкування, зокрема, з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

“Розмови Трампа з Путіним, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та іншими підсилювало його (Трампа - ред.) сприйняття України як безнадійно корумпованої країни, та країни, яка, на думку Трампа, шукала шляхи підірвати його шанси на президентських виборах США у 2016 році”, - йдеться у повідомленні.

Так, за словами співрозмовників видання, під час розмови Трампа з Путіним 3 травня цього року останній заявив главі Білого дому, що Україна є “гніздом корупції”.

На думку джерел, таким чином Путін хотів погіршити стосунки між Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що на той час багато чиновників Ради нацбезпеки США, зокрема міністр оборони Джим Меттіс, які хотіли зменшити вплив Путіна та інших авторитарних лідерів на Трампа, вже пішли з посад, і тому не могли більше впливати на думку Трампа.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Підставою для таких звинувачень стала стенограма розмови Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня.