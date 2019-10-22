У Штайнмаєра підтвердили заплановану зустріч із Зеленським у Токіо

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр має намір провести 23 жовтня коротку неформальну зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Це підтвердили Укрінформу у відомстві глави німецької держави.

"Федеральний президент зустрінеться з Володимиром Зеленським у Токіо в середу, 23 жовтня", - сказала представниця відомства.

За її словами, сторони проведуть "загальну бесіду з актуальних європейських та зовнішньополітичних питань".

Зустріч пройде у вузькому колі.

Читайте також: Зеленський взяв участь в інтронізації імператора Японії

Як повідомлялося, раніше Зеленський і Штайнмаєр зустрічалися під час першого офіційного візиту українського Президента в Берлін у червні 2019 року.

У Токіо 22 жовтня обидва лідери взяли участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто та імператриці Масако.

Штайнмаєр перебуває в Токіо 20-23 жовтня з офіційним візитом.