У Штайнмаєра підтвердили заплановану зустріч із Зеленським у Токіо
Укрінформ
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр має намір провести 23 жовтня коротку неформальну зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.
Це підтвердили Укрінформу у відомстві глави німецької держави.
"Федеральний президент зустрінеться з Володимиром Зеленським у Токіо в середу, 23 жовтня", - сказала представниця відомства.
За її словами, сторони проведуть "загальну бесіду з актуальних європейських та зовнішньополітичних питань".
Зустріч пройде у вузькому колі.
Як повідомлялося, раніше Зеленський і Штайнмаєр зустрічалися під час першого офіційного візиту українського Президента в Берлін у червні 2019 року.
У Токіо 22 жовтня обидва лідери взяли участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто та імператриці Масако.
Штайнмаєр перебуває в Токіо 20-23 жовтня з офіційним візитом.