Зеленський зустрівся з прем'єром Японії Абе

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває із робочим візитом в Японії, провів зустріч з прем'єр-міністром країни Сіндзо Абе.

Про це інформує ОПУ.

«Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії», – зазначив @ZelenskyyUa на зустрічі з Прем‘єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо 🇯🇵🇺🇦 — Офіс Президента (@APUkraine) 21 жовтня 2019 р.

«Вдячні за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання незаконної окупації Криму, збереження санкцій проти Росії», – зазначив Президент України.

Пізніше в ОП додали, що Президент також розповів про безпекову ситуацію на Донбасі та останні зрушення у напрямку припинення війни і досягнення миру.

Сторони обговорили інвестиції Японії у розвиток інфраструктури України. Глава держави подякував за фінансову допомогу, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд.

У свою чергу, Сіндзо Абе високо оцінив результати реформ, проведених в Україні, та запевнив, що Японія й надалі підтримуватиме нашу країну у впровадженні позитивних змін.

Зеленський запросив Прем’єр-міністра Японії відвідати Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора.