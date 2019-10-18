Президент затвердив структуру апарату РНБО

Президент затвердив структуру апарату РНБО

Указ
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляється в указі №764/2019 на сайті президента.

Президент постановив затвердити наступну структуру апарату РНБО:

  • Секретар;
  • перші заступники секретаря;
  • заступники секретаря;
  • керівник Апарату;
  • перший заступник керівника Апарату;
  • заступники керівника Апарату;
  • Служба секретаря;
  • Служба з питань зовнішньої безпеки;
  • Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;
  • Служба з питань державної та громадської безпеки;
  • Служба з питань воєнної безпеки;
  • Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;
  • Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;
  • Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;
  • Служба з питань економічної безпеки;
  • Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;
  • Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;
  • Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;
  • Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;
  • Служба Головного ситуаційного центру;
  • Служба організаційного забезпечення;
  • Служба з питань стратегічного планування та аналізу;
  • Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;
  • Служба з правових питань;
  • фінансова служба;
  • Служба управління персоналом;
  • Служба режимно-секретної роботи;
  • Служба координаційної та адміністративної роботи

Крім того, Зеленський доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність з указом.

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