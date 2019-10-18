Євросоюз не визнає російські паспорти на Донбасі

Євросоюз не визнає російські паспорти на Донбасі

Заява
Укрінформ
Європейський Союз не визнає видані владою РФ за спрощеною процедурою російської паспорти українським громадянам на окупованому Донбасі і закликає так робити усі країни-учасниці ОБСЄ.

Про це йдеться в заяві ЄС у зв’язку з агресією Росії проти України та окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 17 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми поновлюємо нашу глибоку стурбованість щодо указів президента РФ, які спрощують видачу російських паспортів громадянам України, що є черговим нападом на суверенітет України та суперечить духу та цілям Мінських домовленостей. Ми не визнаємо паспорти, видані в результаті цих указів, і закликаємо інші держави-учасниці ОБСЄ зробити те саме", - наголошується у заяві.

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Як повідомлялося, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. 1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, що жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Цей крок керівництва РФ отримав засудження з боку України, ЄС, США та інших держав.

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