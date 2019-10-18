Євросоюз не визнає російські паспорти на Донбасі

Європейський Союз не визнає видані владою РФ за спрощеною процедурою російської паспорти українським громадянам на окупованому Донбасі і закликає так робити усі країни-учасниці ОБСЄ.

Про це йдеться в заяві ЄС у зв’язку з агресією Росії проти України та окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 17 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми поновлюємо нашу глибоку стурбованість щодо указів президента РФ, які спрощують видачу російських паспортів громадянам України, що є черговим нападом на суверенітет України та суперечить духу та цілям Мінських домовленостей. Ми не визнаємо паспорти, видані в результаті цих указів, і закликаємо інші держави-учасниці ОБСЄ зробити те саме", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. 1 травня Путін видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, що жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Цей крок керівництва РФ отримав засудження з боку України, ЄС, США та інших держав.