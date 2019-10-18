Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту у п’ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую закритим», - сказав спікер.

При цьому Разумков подякував депутатам за роботу впродовж поточного пленарного тижня та побажав плідної роботи тим парламентаріям, які з понеділка працюватимуть на округах.

Як повідомлялося, Верховна Рада у п’ятницю, 18 жовтня, провела, зокрема, Годину запитань до уряду та ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2020 рік у першому читанні.