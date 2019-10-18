Україна закликає бойкотувати показ у Стамбулі пропагандистського кіно РФ про Донбас

Українські дипломати засудили можливий показ 18 жовтня у стамбульському кінотеатрі російського пропагандистського фільму "Донбас.Окраїна" Рената Давлетьярова та закликали його бойкотувати.

Про це повідомляє генеральне консульство України в Стамбулі на своїй сторінці у Facebook.

«Цей псевдовитвір російського кінематографа є нічим іншим, як черговим екземпляром російської пропаганди, виконаної в кращих радянських традиціях. Створення фільму було профінансовано Кремлем», - наголосили в генконсульстві.

«Ми закликаємо шановних поціновувачів справжнього кіномистецтва оголосити бойкот російській пропаганді у вигляді фільму «Донбас. Окраїна», - підкреслюється в повідомленні.

Генконсульство наголошує, що у фільмі присутня очевидна упередженість у "кращих" традиціях російської «свободи преси і свободи слова», а мета картини - приховати правду щодо війни на Донбасі, під час якої вже загинули близько 13 тисяч осіб, а також приховати справжню роль РФ у цій гібридній війні та окупації Автономної Республіки Крим.

«Фільм замовчує загальновідомі факти про вторгнення російської армії на територію України, артилерійські обстріли українських міст і сіл регулярною армією Росії, постачання РФ підтримуваним нею ж бойовикам-сепаратистам зброї та амуніції, збиття російським “Буком” цивільного літака МН17 Малайзійських авіаліній», - наголошує диппредставництво.

У генконсульстві констатують, що існує безліч доказів, зокрема і з відкритих джерел, які демонструють, як Росія без коливань бомбила український регіон зі своєї території.

«Всім відомо, що російські найманці і безпосередньо російські військові неодноразово визнавали, що війни на Донбасі не було б без підтримки Кремля. У фільмі жодного разу не згадується, де ж сепаратисти взяли свою зброю і паливо. Всьому світові відомо, що ця зброя приїхала на окупований Донбас з Росії, зокрема у так званих «гуманітарних вантажах», - зазначається в повідомленні.

Генконсульство України в Стамбулі заявляє, що Кремль продовжує безпардонно брехати світові про війну на Донбасі, видаючи російську збройну агресію за внутрішній громадянський конфлікт, який нібито став результатом «державного перевороту» в Україні.

“Героїзація у фільмі російських найманців та підтримуваних нею сепаратистів викликає щонайменше огиду у всіх нормальних людей, які розуміють, що Росія веде сьогодні проти України війну на всіх фронтах - обстрілами зі зброї та подібними кінострічками”, - підсумували дипломати.

Фото: RIA/ Scanpix