Апаршин виграв конкурс на посаду гендиректора "оборонного" директорату ОП
Про це зазначається на сайті глави держави.
Відповідно до інформації про результати конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони, переможцем став Іван Апаршин, який набрав 20,04 бала.
Другим у конкурсі став кандидат Андрій Чернявський з 16,5 балами.
Після оголошення результатів конкурсу Апаршин ще має бути офіційно призначений на посаду керівника Директорату з питань національної безпеки та оборони.
Раніше Апаршин був помічником у команді Володимира Зеленського під час передвиборчої президентської кампанії.
Апаршин у 2005-2007 рр. очолював Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони, у 2010-2011 рр. працював начальником Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету міністрів, а у 2011-2014 рр.— заступником директора Департаменту фахової експертизи, начальником Управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабміну.