Апаршин виграв конкурс на посаду гендиректора "оборонного" директорату ОП

Іван Апаршин переміг у конкурсному відборі на посаду генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента.

Про це зазначається на сайті глави держави.

Відповідно до інформації про результати конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора Директорату з питань національної безпеки та оборони, переможцем став Іван Апаршин, який набрав 20,04 бала.

Другим у конкурсі став кандидат Андрій Чернявський з 16,5 балами.

Після оголошення результатів конкурсу Апаршин ще має бути офіційно призначений на посаду керівника Директорату з питань національної безпеки та оборони.

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Раніше Апаршин був помічником у команді Володимира Зеленського під час передвиборчої президентської кампанії.

Апаршин у 2005-2007 рр. очолював Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони, у 2010-2011 рр. працював начальником Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету міністрів, а у 2011-2014 рр.— заступником директора Департаменту фахової експертизи, начальником Управління експертизи у сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабміну.