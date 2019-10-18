“Слуга народу" проводить засідання фракції із Гончаруком
Укрінформ
Парламентська фракція "Слуга народу" проводить закрите засідання із Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
Засідання проходить у конференцзалі в стінах Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Цю інформацію підтверджують народні депутати від "Слуги народу", які збираються на засідання.
Тему зустрічі не повідомляють, засідання проходить у закритому для преси режимі.
Як повідомляв Укрінформ, перед цим Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив позачергову перерву в ранковому засіданні парламенту на вимогу двох фракцій. При цьому спікер не уточнив, які саме фракції і з яких причин просили про перерву.