“Слуга народу" проводить засідання фракції із Гончаруком

Парламентська фракція "Слуга народу" проводить закрите засідання із Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Засідання проходить у конференцзалі в стінах Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цю інформацію підтверджують народні депутати від "Слуги народу", які збираються на засідання.

Тему зустрічі не повідомляють, засідання проходить у закритому для преси режимі.

Як повідомляв Укрінформ, перед цим Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив позачергову перерву в ранковому засіданні парламенту на вимогу двох фракцій. При цьому спікер не уточнив, які саме фракції і з яких причин просили про перерву.