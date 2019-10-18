Гладковського везуть у НАБУ для вручення підозри - адвокат

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського перевозять до Національного антикорупційного бюро розслідувань для вручення йому підозри.

Про це журналістам під час брифінгу розповів адвокат Руслан Волинець, повідомляє у п'ятницю "Прямий".

"Підозра на поточний момент ще не вручена, тексту ми її ще не бачили, зі змістом не знайомі. Що буде відбуватись далі? Я хотів тільки що потрапити в ізолятор тимчасового утримання, щоб узгодити свої дії до підозри. Але приїхали працівники НАБУ, які хочуть зараз його звідси забрати і відвести в НАБУ… Відповідно, ми домовилися з детективом НАБУ, що я їду зараз в НАБУ, чекаю, поки вони туди приїдуть разом з Олегом Володимировичем. І, відповідно, я там буду з ним спілкуватися. І там, як я це розумію, буде оголошена підозра, бо мені було сказано, і, відповідно, проводитимуть слідчі дії", - сказав адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Водночас у корпорації "Богдан" затримання колишнього посадовця назвали безпідставним і політично заангажованим. У компанії заявили, що Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world-2019, яка розпочинається 18 жовтня у Брюсселі.

25 лютого у програмі "Наші гроші" була озвучена інформація про "багаторічну схему вимивання сотень мільйонів гривень" з українського оборонного комплексу, до якої, за даними журналістів, нібито причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а також він сам та представники Укроборонпрому.

Гладковський відкинув звинувачення у корупції та звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в журналістському розслідуванні.

Тодішній президент Петро Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони.