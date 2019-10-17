Депутати запровадили перевірку отримувачів соцвиплат

Верховна Рада ухвалила Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

За це рішення проголосували 268 депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, метою цього закону є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Законом визначено основні завдання, права та обов’язки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, у частині здійснення верифікації державних виплат, а також повноваження органів, що здійснюють такі виплати.

Крім цього, документом урегульовуються основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, а також визначено основні етапи верифікації та перелік інформації, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Водночас, визначено порядок надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, та опрацювання ними таких рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно отриманої реципієнтом державної виплати. Повноваження щодо встановлення порядку здійснення верифікації держвиплат і визначення адміністратора та порядку адміністрування інформаційно-аналітичної платформи покладено на Кабінет міністрів України.