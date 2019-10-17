Законопроєкт про зміну статусу ДБР ухвалили за основу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні (за основу) законопроєкт №2116 "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань".

За його ухвалення проголосували 263 народних депутати при мінімально необхідних 226 голосах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №2116 передбачає зміни до Закону "Про Державне бюро розслідувань". Зокрема, пропонується змінити правовий статус Державного бюро розслідувань.

Так, ДБР має стати державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції (за чинною редакцією закону "Про Державне бюро розслідувань" ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції).

Законопроєктом також уточнюється система ДБР, порядок затвердження організаційної структури органу, порядок утворення його територіальних управлінь. Згідно з проєктом закону, змінюється підхід до визначення граничної чисельності центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань – передбачається, що їх визначатиме Кабінет міністрів за поданням директора ДБР (на сьогодні гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР визначена безпосередньо Законом "Про Державне бюро розслідувань" та становить 1500 осіб).

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Крім того, законопроєктом уточнюються порядок призначення директора Державного бюро розслідувань та його повноваження; унормовуються підстави притягнення працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності.

"Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" дасть змогу удосконалити правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань, сприятиме більш ефективному виконанню покладених на Державне бюро розслідувань завдань", - йдеться у пояснювальній записці.