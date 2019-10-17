Рада ухвалила зміни до Митного кодексу проти підробок і піратства

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України".

Його підтримав 271 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться в пояснювальній записці, закон розроблений з метою наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та, як наслідок – сприяння очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Внесені зміни передбачають розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через митний кордон України.

Також розширено перелік випадків застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі з ініціативи митного органу.

У Митний кодекс також вносяться зміни щодо відшкодування витрат, пов’язаних зі зберіганням, знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності; запровадження можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності; встановлення особливостей призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт 1230 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України".