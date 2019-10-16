Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну цього тижня

Цього тижня має відбутися ще одне засідання Кабінету міністрів, оскільки у середу не всі урядовці мали можливість бути присутніми у зв’язку із відрядженням.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду в середу, 16 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішнє засідання уряду було не найбільш продуктивним. І ми плануємо, скоріше за все, на цьому тижні провести ще одне засідання", - сказав Гончарук.

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За його словами, дату і час заходу журналістам повідомлять пізніше.