Україна має абстрагуватися від американської політики — експерт

І республіканці, і демократи активно використовуватимуть будь-яку заяву від України щодо «тиску Трампа» у своїх цілях.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

«Головне – не втягуватися у внутрішньоамериканські процеси, - наголосив він. - Це не наші вибори, і ми повинні максимально абстрагуватися від політичних позицій обох таборів. Будь-яка дія чи заява з нашого боку може бути використана як республіканцями, так і демократами у своїх цілях».

За словами Куси, формально тиску з боку президента США Дональда Трампа не було, «адже він лише попросив про послугу – але після того, як український Президент, порушив питання про військову допомогу». «Проте нині зрозуміло, - сказав він, - що рішення про затримку в наданні допомоги було пов’язане з розслідуванням діяльності політичного опонента Трампа».

Військова допомога від Америки, на погляд експерта, «дещо переоцінена, адже кошти, що виділяються для України, не такі й значні (за обсягами - «між Мозамбіком і Ліваном»). «Причому ця допомога, - сказав він,- іде переважно на оплату праці їхніх же інструкторів чи на закупівлю американської військової техніки. Демократи називають її «критично необхідною» – як аргумент у звинуваченнях Трампа», вважає Куса.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським висловлював прохання порушити слідство проти Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на президентських виборах.

У ЗМІ з’явилася інформація, що Трамп наказав в. о. глави своєї адміністрації Міку Малвані притримати майже $400 млн військової допомоги для України щонайменше за тиждень до телефонної розмови з Зеленським.

Після цього демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби використати свій вплив та натиснути на Україну з метою створити собі переваги на виборах президента США.