Порошенко не отримував жодних документів щодо проведення поліграфу - адвокати

Адвокати експрезидента стверджують, що Петро Порошенко не отримував жодних документів, пов'язаних з проведенням поліграфу.

Про це на брифінгу повідомили адвокати Порошенка Ігор Головань і Ілля Новіков, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Голованя, "що стосується поліграфу, ми взагалі не знаємо, що це за історія".

"Я нещодавно направив запит до ДБР, щоб вони мені роз'яснили, що це за історія з поліграфом, тому що насправді Петро Порошенко жодних документів, які би пропонували щось, пов'язане з поліграфом, не отримував, - розповів Головань. - Більше того, зі ЗМІ ми дізналися, що його десь чекають, для якогось дослідження з поліграфом, а коментує цю історію людина на прізвище Ірхін, який, як я зрозумів зі ЗМІ, співробітник Інституту судових експертиз. І наскільки я розумію, це той самий Ірхін, який проводив психологічне дослідження Портнова, і нарахував Портнову рекордну моральну шкоду по одній із справ, що він вимушений був знаходитися за межами України".

До цього Новіков додав, що він особисто проходив поліграф, і вважає цей досвід досить цікавим. "Він (поліграф - ред.) дуже залежить від того, хто його проводить, чи у вас є довіра до того, хто здійснює ці обміри, цю експертизу. З того, як поводилося до цих часів ДБР, я не бачу підстав мати довіру до тих спеціалістів, яких там, напевно, призначать на ці процедури, якщо вони будуть їх здійснювати", - пояснив Новіков.

Також він додав, що кожен виклик на допит в ДБР "ми, правники Петра Порошенка, маємо оцінювати з врахуванням того, що було", враховувати, "що це може бути провокацією, запрошенням на наступну атаку".

Головань наголосив, що Порошенко не допустив жодного разу неявки на допит без поважної причини. "У всіх випадках, коли Порошенко чомусь не був на допиті, - це була поважна причина", - підкреслив він.

Як повідомлялося, ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявиком виступає Андрій Портнов — колишній заступник глави Адміністрації експрезидента Віктора Януковича.