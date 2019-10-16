Україна і Франція домовляються про спільне виробництво патрульних катерів

Україна і Франція обговорюють можливість взаємного визнання водійських посвідчень та спільного виробництва патрульних катерів для прикордонників.

Про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з міністром транспорту Франції Жан-Батістом Джеббарі, повідомляє пресслужба МВС.

«Ми хотіли б підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень. Маємо такі угоди з низкою країн ЄС, зокрема з Італією та Іспанією. І наступного місяця підпишемо з Великою Британією, тому вважаю, що така угода з Францією буде актуальна», - зазначив Аваков.

Аваков зустрівся з міністром транспорту Франції Джеббарі / Фото: mvs.gov.ua

Сторони також обговорили можливість спільного виробництва патрульних катерів для прикордонників.

«Ми отримали пропозицію від французької компанії Ocea щодо постачань патрульних катерів для Державної прикордонної служби, і при цьому важливе саме спільне виробництво таких катерів», - пояснив глава МВС.

Читайте також: Аваков обговорив з Ердоганом співпрацю у сфері авіабезпеки

Жан-Батіст Джеббарі запевнив, що розуміє важливість локалізації виробництва для України: «Сподіваємося, що вже найближчим часом підпишемо Меморандум про порозуміння у цьому проєкті».

На зустрічі також наголошувалося на успішному розвитку проєкту постачань гелікоптерів французької компанії Airbus для авіаційної системи МВС України.

Фото: mvs.gov.ua/Микола Анацький