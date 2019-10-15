Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих захисників України.

Таку пропозицію вніс народний депутат від "Європейської солідарності" Герой України Михайло Забродський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цей день (День захисника України - ред.) зазвичай прийнято згадувати військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, добровольців - словом, тих, хто захищає нашу державу зі зброєю у руках... Дозвольте розпочати наше ранкове засідання з того, що хвилиною мовчання ми згадаємо всіх тих, хто вже ніколи не повернеться з бойових виходів, хто загинув і віддав своє життя під час виконання військових обов'язків і, на жаль, ніколи вже не віддасть свій голос за нас або за наших наступників", - сказав Забродський.

Він запросив до парламентської трибуни усіх парламентаріїв - представників силових відомств, ветеранів воєн і конфліктів, аби привітати їх Днем захисника України. Народні депутати зустріли їх оплесками та вигуками "Слава Україні".

"Представництво дуже символічне і досить таки різноманітне: тут - без поділу на політичні фракції, певні політичні вподобання - тут представники майже всіх відомств, різних військових військових звань і різних категорій: генерали, офіцери, солдати, волонтери, представники правоохоронних органів і Служби безпеки", - зазначив Забродський.