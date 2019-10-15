Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих захисників України

Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих захисників України

Укрінформ
Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих захисників України.

Таку пропозицію вніс народний депутат від "Європейської солідарності" Герой України Михайло Забродський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цей день (День захисника України - ред.) зазвичай прийнято згадувати військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, добровольців - словом, тих, хто захищає нашу державу зі зброєю у руках... Дозвольте розпочати наше ранкове засідання з того, що хвилиною мовчання ми згадаємо всіх тих, хто вже ніколи не повернеться з бойових виходів, хто загинув і віддав своє життя під час виконання військових обов'язків і, на жаль, ніколи вже не віддасть свій голос за нас або за наших наступників", - сказав Забродський.

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Він запросив до парламентської трибуни усіх парламентаріїв - представників силових відомств, ветеранів воєн і конфліктів, аби привітати їх Днем захисника України. Народні депутати зустріли їх оплесками та вигуками "Слава Україні".

"Представництво дуже символічне і досить таки різноманітне: тут - без поділу на політичні фракції, певні політичні вподобання - тут представники майже всіх відомств, різних військових військових звань і різних категорій: генерали, офіцери, солдати, волонтери, представники правоохоронних органів і Служби безпеки", - зазначив Забродський.

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