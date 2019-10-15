У Мінську почали роботу підгрупи ТКГ

У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Про це повідомив МЗС Білорусі у Twitter.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

Після цього заплановано засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України

Як повідомляв Укрінформ, попередня зустріч відбулася 18 вересня.