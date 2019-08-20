ОП розглядає на посаду глави Укроборонпрому сім кандидатур - Абромавичус

Гендиректора ДК "Укроборонпром" Павла Букіна потрібно міняти як недостатньо ефективного керівника, і на сьогодні з довгого списку претендентів відібрано сім кандидатів на цю посаду.

Про це в інтерв'ю виданню “Цензор.НЕТ" заявив голова наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, відповідаючи на питання хто стане генеральним директором концерну і яка команда буде працювати в Укроборонпромі.

“Генерального директора " Укроборонпрому Павла Букіна потрібно міняти, тому що він недостатньо ефективний. І, як практика показує, пов'язаний якимись старими обов'язками... З довгого списку претендентів рекрутери відібрали шорт-лист з 7 кандидатів, троє з яких готові працювати в новій команді. Імен цих людей називати не буду, вони проходять спецперевірку після співбесіди в Офісі Президента, але це команда професіоналів, з великими досягненнями", - заявив Абромавичус, додавши, що мова йде про групу відомих топ-менеджерів з різностороннім досвідом в машинобудуванні, авіації, фінансах, управлінні персоналом.

За словами голови ради, майбутніх кандидатів перевіряли на наявність конфлікту інтересів, бізнесу в секторі оборони і безпеки, а також родичів у цій галузі.

“На дивізіони шукаємо експертів цієї сфери - ракетобудування, авіабудування, бронетанковий напрямок. Всі пройшли поліграф, на перевірку співпраці зі спецслужбами інших країн, щоб ці люди не працювали на третіх осіб і не заходили під впливом промислово-фінансових груп. Така команда агентів змін, що в найскладніший момент для цього підприємства, готова зайти і попрацювати", - пояснив Абромавичус.

Він також зазначив, що всередині Укроборонпрому є достатня кількість гідних людей, фахівців у своїй галузі, яких ніхто не збирається міняти.