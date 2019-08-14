Укроборонпром виграв тендер на постачання АН-178 до Перу

Державний концерн "Укроборонпром" став переможцем тендера, оголошеного МВС Перу, на придбання певної кількості військово-транспортних літаків. За його результатами український транспортник Ан-178 замінить в цій латиноамериканській країні наші ж Ан-32Б.

Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Павло Букін, інформує у середу пресслужба концерну.

За його словами, в перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).

"Перу може стати першим експортним полігоном для нового літака, створеного на ДП "Антонов". На нашу користь у цьому випадку зіграли як професіоналізм і наполегливість контрактників Укроборонпрому, так і легендарна надійність торгової марки "Антонов", – підкреслив Букін.

За його словами, в тендері брало участь ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну. У конкурсі, де оцінювалися експлуатаційні характеристики, терміни постачання, розширені гарантії, навчання персоналу, соціальні і виробничі преференції, Ан-178 випередив усіх конкурентів.

Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов", яке входить до складу ДК "Укроборонпром". У виробничій кооперації за програмою Ан-178 задіяно близько 200 компаній з 15 країн.

Ан-178 є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158. Його висота польоту – 12 км, дальність – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери. Літак може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

Ан-178 виконав перший політ 7 травня 2015 року та знаходиться в процесі сертифікації. У липні 2018 року ДК "Укроборонпром" представив Ан-178 на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де літак виконав демонстраційний політ.